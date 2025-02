Veolia: croissance de 6% de l'EBITDA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 08:40









(CercleFinance.com) - Veolia dévoile un résultat net courant part du groupe en hausse de 14,6% de 1,53 milliard d'euros pour 2024, avec une croissance organique de l'EBITDA de 5,8% à 6,79 milliards, soutenue par l'efficacité opérationnelle et les synergies supérieures aux objectifs.



Cette amélioration des résultats s'appuie aussi sur une croissance du chiffre d'affaires de 5% en organique, à 44,7 milliards d'euros, avec une 'excellente année dans l'eau et les déchets, malgré la conjoncture peu porteuse, grâce à un positionnement stratégique unique'.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 24 avril le versement d'un dividende de 1,40 euro par action au titre de 2024, payable en numéraire. La date de détachement du dividende est fixée au 12 mai et les dividendes seront versés à partir du 14 mai.



Pour 2025, le groupe de services aux collectivités table notamment sur une croissance du résultat net courant part du groupe de l'ordre de 9%, une croissance organique de l'EBITDA entre +5 et +6%, ainsi qu'une 'croissance organique solide' du chiffre d'affaires.





