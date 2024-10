Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: contrat pour un réseau de chauffage à Londres information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Veolia annonce qu'il va construire un nouveau réseau de chauffage à Londres qui fournira de la chaleur provenant de l'unité de valorisation énergétique (UVE) SELCHP, en partenariat avec le conseil de Southwark.



En utilisant 75 GWh par an de chaleur à faible teneur en carbone, issue du processus de production d'électricité à partir de déchets ménagers non recyclables, ce réseau fournira près de 5.000 foyers dans 11 logements sociaux et écoles dans le quartier.



Veolia se chargera de la conception, de la construction, de la mise en service et de l'exploitation du réseau, qui permettra d'économiser 14.000 tonnes d'émissions de CO2 par an par rapport aux approvisionnements actuels.





