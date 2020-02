Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia "confortable" avec le consensus des analystes sur son résultat net-Dir fin Reuters • 28/02/2020 à 13:00









28 février (Reuters) - * VEOLIA EST « CONFORTABLE » AVEC LE CONSENSUS DES ANALYSTES SUR LE RÉSULTAT NET 2020-DIR FIN

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.76%