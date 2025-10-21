Veolia choisi pour une usine de dessalement au Chili
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 15:10
Ce contrat, d'une durée initiale de quatre ans, comprend des clauses de renouvellement jusqu'en 2040 et porte sur l'exploitation et la maintenance de l'usine de dessalement, ainsi que du système de pompage de 105 km de long.
L'exploitation de l'usine de dessalement d'Aguas Pacífico, dont le débit atteindra 1000 litres par seconde, reposera sur l'utilisation à 100% d'énergies renouvelables et sur l'emploi de 60% d'effectifs locaux.
Elle prévoit la fourniture d'eau aux services sanitaires ruraux de Limache et Olmué touchés par la sécheresse, ainsi que l'utilisation des technologies les plus avancées pour les systèmes de captage et de rejet en mer afin de protéger l'océan.
Valeurs associées
|29,6800 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
