Veolia: choisi pour une surveillance épidémiologique en Europe information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 13:06









(Zonebourse.com) - Veolia indique avoir été désigné à la tête d'un programme européen inédit de surveillance épidémiologique s'appuyant sur les eaux usées comme indicateur de santé en temps réel, en vue de mieux protéger les populations.



Le groupe de services aux collectivités assurera le volet surveillance de ce programme de trois ans et analysera, dans ses laboratoires en Espagne, jusqu'à 500 échantillons d'eaux usées prélevés dans plusieurs villes européennes.



Chaque échantillon fera l'objet de plus de 500 analyses poussées, ciblant un large éventail de polluants, virus, bactéries et résidus médicamenteux, afin de détecter précocement les menaces sanitaires émergentes.



Ce projet est porté par Veolia, en partenariat avec le CSIC (Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol), Cetaqua (centre technologique de l'eau Veolia) et l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle.





Valeurs associées VEOLIA 30,5700 EUR Euronext Paris +0,03%