Veolia cède son activité de régénération d’acide sulfurique en Amérique du Nord

(AOF) - Veolia annonce que sa filiale Veolia North America a conclu un accord de vente de Veolia North America Regeneration Services, qui regroupe ses activités de régénération d'acide sulfurique et d'acide fluorhydrique des raffineries au fonds d'investissement privé American Industrial Partners pour une valeur d'entreprise de 620 millions de dollars. Ces activités représentaient un chiffre d'affaires d'environ 350 millions de dollars en 2023. Le closing financier de l'opération sera effectif dans les tout prochains jours.

"Cette cession s'inscrit dans notre politique de transformation continue de notre portefeuille d'actifs en ligne avec les priorités stratégiques de notre plan GreenUp, et dans le respect d'une stricte discipline bilantielle. Les activités de régénération d'acide sulfurique aux États Unis ne font pas partie de nos priorités stratégiques et n'offrent pas de synergies avec nos activités cœur. Leur cession permettra de créer de la valeur et de concentrer nos investissements sur les 'boosters' du plan stratégique GreenUp", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.