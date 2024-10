Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: BlackRock franchit le seuil des 5% à la baisse information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - BlackRock a franchi en baisse, en date du 15 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de Veolia Environnement à la suite de cessions d'actions et d'une diminution de titres détenus en tant que collatéraux, peut-on lire jeudi dans un avis financier.



Dans sa notification, le numéro un mondial de la gestion d'actifs précise désormais détenir, pour le compte de ses fonds et clients, 36.725.581 actions, soit 4,96% du capital et des droits de vote du groupe de services collectifs.





Valeurs associées VEOLIA 30,58 EUR Euronext Paris +1,93%