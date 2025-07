Véolia : bientôt un enfoncement des 28,70E ? information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 17:04









(CercleFinance.com) - Véolia poursuit le pullback amorcé sous 31E et glisse sous les 30E : le titre continue de consolider au sein d'un canal horizontal inauguré le 13 mai qui serait invalidé par un enfoncement des 29,8E, puis du plancher des 29,4E ?





Valeurs associées VEOLIA 30,2400 EUR Euronext Paris -2,33%