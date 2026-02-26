Veolia: bénéfice net en hausse de 10,9% en 2025, à 1,22 milliard d'euros

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant mondial des services environnementaux Veolia a annoncé jeudi un bénéfice net en forte progression de 10,9% pour 2025, à 1,22 milliard d'euros, porté par le développement de ses relais de croissance.

Les activités du groupe à forte valeur ajoutée (déchets dangereux, technologies de l'eau, énergie locale) ont connu "une croissance deux fois plus rapide" (4,3% à périmètre et change constants) que celle de ses activités dites "socles" (eau municipale, déchets solides, chauffage urbain, réseaux de froid), qui ont progressé de 2,2%, a souligné la directrice générale du groupe, Estelle Brachlianoff, interrogée par l'AFP.

Le chiffre d'affaires ressort à 44,4 milliards d'euros, en légère baisse (-0,6% sur un an), mais à taux de change et périmètre constants, il s'affiche en hausse de 1,4%. La progression atteint 2,8% en excluant les prix de l'énergie, que le groupe achète puis répercute sur ses clients.

Mme Brachlianoff a qualifié d'"historique" à plusieurs titres l'exercice écoulé: outre les résultats, le groupe, qui a achevé l'intégration des actifs de son rival Suez, a fait de 2025 "un point de bascule sur la transformation du portefeuille d'activité avec deux acquisitions majeures", a-t-elle souligné, lors de la présentation des résultats.

Le groupe s'est d'abord renforcé dans les technologies de l'eau et aux Etats-Unis, avec l'annonce au printemps de l'achat pour environ 1,5 milliard d'euros, des 30% de parts de WTS (Water Technologies and solutions, ex-GE Water) qui lui manquaient pour en être le seul propriétaire.

A l'automne, il a annoncé l'acquisition de l'américain Clean Earth, spécialisé dans le traitement de déchets dangereux, pour environ 2,5 milliards d'euros.

2025 a aussi vu, selon la patronne de Veolia, "la confirmation de la demande très solide" des services de "sécurité écologique" développés par le groupe.

L'émergence de législations sur les "polluants éternels" ou PFAS dans l'eau potable, qui inquiètent pour leurs effets délétères pour la santé, "s'est traduite par des commandes" pour le groupe, a indiqué Mme Brachlianoff.

"On a fait +25% de chiffre d'affaires sur les solutions pour traiter les PFAS en 2025", a-t-elle précisé à l'AFP.

Cette activité représente à ce stade quelque 259 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe, qui vise 1 milliard d'euros à horizon 2030.