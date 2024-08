Veolia: bénéfice net 1S en hausse de 25%, porté par la dynamique commerciale et un plan d'efficacité

Veolia a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 24,6% à 651 millions d'euros au premier semestre 2024, porté par un dynamisme commercial dans l'eau et les déchets et par un plan d'efficacité.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le chiffre d'affaires du géant français des services à l'environnement s'élève à 22,1 milliards d'euros, en baisse de 2,7% par rapport à l'an dernier, mais en croissance de 4,4% à périmètre et change constants et hors effet de la baisse des prix de l'énergie.

L'activité a été portée notamment par ses secteurs les plus en pointe (déchets dangereux, production d'énergie, technologies de l'eau), mais aussi par ses activités traditionnelles (contrats eau et déchets).

Le résultat est en outre lié à un plan d'efficacité (achats...) et de synergies en avance sur ses prévisions de réalisation, ajoute le groupe.

"A mi-année, Veolia affiche une performance très solide", a estimé sa directrice générale Estelle Brachlianoff, louant "des super résultats". "Nous nous attendons à ce que ces tendances positives se poursuivent au second semestre, ce qui nous permet de confirmer pleinement tous nos objectifs pour l'ensemble de l'année."

Dans ses perspectives annuelles, Veolia vise une "solide croissance organique du chiffre d'affaires", des économies de coûts et synergies supérieures à 400 millions d'euros et une croissance organique de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) comprise entre 5% et 6%.