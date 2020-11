Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia affiche un CA de 18,71 milliards d'euros sur 9 mois, objectifs T4 confirmés Reuters • 05/11/2020 à 07:40









5 novembre (Reuters) - * CONFIRMATION DE L'INTENTION DE LANCER UNE OFFRE PUBLIQUE VOLONTAIRE SUR LES 70,1 % RESTANTS * OBJECTIF POUR LA FIN DE L'EXERCICE : PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES AU T4 ÉQUIVALENTES À CELLES DU T4 2019 * PERSPECTIVES 2020 : OBJECTIF T4 CONFIRMÉ * CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 9 MOIS DE € 18,71 MDS CONTRE € 19,76 MDS IL Y A UN AN * EBITDA SUR 9 MOIS DE € 2,49 MDS CONTRE € 2,89 MDS IL Y A UN AN * RESULTAT NET COURANT PART DU GROUPE SUR 9 MOIS DE € 149 MILLION CONTRE € 486 MILLION IL Y A UN AN * ENDETTEMENT FINANCIER NET À FIN SEPTEMBRE € 11,75 MDS CONTRE € 12,49 MDS IL Y A UN AN * FREE CASH-FLOW NET À FIN SEPTEMBRE € -377 MILLION CONTRE € -167 MILLION IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Gdansk Newsroom)

