Veolia acquiert MRC Consultants & Transaction Advisers

(AOF) - Veolia, via Seureca, son pôle d’Ingénierie conseil et d’assistance stratégique et opérationnelle, annonce l’acquisition de MRC Consultants and Transaction Advisers, société spécialisée dans le conseil en énergie, implantée en Espagne et au Royaume-Uni et active dans plus de 30 pays. En ligne avec le nouveau plan stratégique 2024-2027 de Veolia “GreenUp” visant à accélérer la transformation écologique, cette acquisition renforce la part de l’énergie dans l’activité de Seureca.

Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs d'énergie décarbonée et d'autonomie énergétique ambitionnés par le groupe, pour lui et ses clients.

Au total, la division énergie de Seureca comptera plus de 70 collaborateurs, et cette nouvelle offre couvrira l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, le stockage de l'énergie, l'e-mobilité et les boucles locales d'énergie.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.