Veolia acquiert Clean Earth aux USA

Le logo de Veolia Environnement est visible au siège de l'entreprise à Aubervilliers

Le groupe français de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie Veolia VIE.PA a déclaré vendredi qu'il avait accepté de racheter à Enviri NVRI.N la société américaine de traitement des déchets dangereux Clean Earth pour 3 milliards de dollars.

"Après cette acquisition, le chiffre d'affaires du groupe dans les déchets dangereux passera à 5,2 milliards d'euros (6,00 milliards de dollars). Nous sommes le leader mondial dans cette activité et nous sommes désormais le numéro deux aux États-Unis", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale, lors d'une conférence de presse.

Mme Brachlianoff a déclaré que l'entreprise s'attendait à une réduction des coûts de 120 millions de dollars au cours de la quatrième année suivant la conclusion de l'accord, ce qui lui permettrait d'accroître son bénéfice par action à partir de la deuxième année.

Veolia a également relevé l'objectif 2024-2027 pour ses activités de déchets dangereux, visant une croissance du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'au moins 10 % au cours de la période de référence.

L'entreprise souhaite conclure la transaction à la mi-2026.

"Cette acquisition en numéraire est l'occasion d'accélérer la rotation du portefeuille; nous annoncerons donc 2 milliards d'euros de cessions supplémentaires au cours des deux années suivant l'opération", a déclaré Mme Brachlianoff.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)