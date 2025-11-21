Les cryptomonnaies frappées par la fuite des actifs à risque

bitcoin 2 (Crédit: André François McKenzie / Unsplash)

par Rae Wee

Les crypto-monnaies ont été prises dans une vaste fuite des actifs à risque vendredi, envoyant le bitcoin et l'éther à des plus bas de plusieurs mois, alors que les inquiétudes persistaient concernant les valorisations technologiques élevées et que les paris sur un assouplissement prochain de la politique de la Réserve fédérale s'estompaient.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de 2,1 %, passant sous la barre des 86 000 dollars pour atteindre un creux de sept mois à 85 350,75 dollars dans les échanges asiatiques. L'Ether a également chuté de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas en quatre mois à 2 777,39 $.

Les deux jetons ont subi des pertes hebdomadaires d'environ 8 %.

Les crypto-monnaies sont souvent utilisées par les investisseurs comme baromètre de l'appétit pour le risque et la forte baisse montre à quel point l'humeur du marché est devenue fragile ces derniers jours, avec les actions phares de l'intelligence artificielle qui dégringolent et la volatilité qui monte en flèche .VIX .

"Si cela traduit un sentiment de risque global, alors les choses pourraient commencer à devenir très, très laides, et c'est ce qui nous préoccupe actuellement", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, à propos de la chute du bitcoin.

Environ 1 200 milliards de dollars ont été retranchés de la valeur totale du marché de toutes les crypto-monnaies au cours des six dernières semaines, selon l'observateur du marché CoinGecko.

Les cours des ETF au comptant sur le bitcoin cotés à Hong Kong, lancés par China AMC , Harvest et Bosera, ont chacun chuté de près de 7 % vendredi.

LA DÉGRINGOLADE DU BITCOIN

La chute du bitcoin a été brutale et rapide après une année exceptionnelle qui l'a propulsé à un niveau record de plus de 120.000 dollars en octobre, porté par des changements réglementaires favorables aux crypto-actifs à l'échelle mondiale.

Selon les analystes, le marché reste marqué par le krach record des crypto-monnaies le mois dernier, qui a entraîné plus de 19 milliards de dollars de liquidations de positions à effet de levier, les ventes de panique et la faible liquidité ayant déclenché de fortes fluctuations.

"Le marché se sent un peu disloqué, un peu fracturé, un peu fragilisé, vraiment, depuis que nous avons eu ce repli", a déclaré Sycamore.

Le bitcoin a depuis effacé tous ses gains depuis le début de l'année et est maintenant en baisse de 8 % pour l'année, tandis que l'éther a perdu près de 16 %.

Le repli a également nui aux cours des actions des sociétés de gestion de réserves de crypto-monnaies, à la suite d'un essor des sociétés publiques de trésorerie en actifs numériques cette année, les entreprises ayant profité de la hausse des prix pour acheter et conserver des crypto-monnaies à leur bilan.

Les actions de Strategy MSTR.O , qui a déjà été la tête d'affiche de l'accumulation de bitcoins par les entreprises, ont chuté de 11 % au cours de la semaine et se trouvent à leur niveau le plus bas depuis un an.

Son homologue japonais Metaplanet a dégringolé d'environ 80 % depuis le sommet atteint en juin.

"Les conditions du marché du Bitcoin sont les plus baissières depuis le début du cycle haussier actuel en janvier 2023", a déclaré la société de recherche sur les actifs numériques CryptoQuant dans son rapport hebdomadaire sur les cryptomonnaies mercredi.

"Il est très probable que la majeure partie de la vague de demande de ce cycle soit passée."

