Les changements de recommandations : Soitec, Vivendi
21/11/2025 à 08:00

Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (Crédits: Adobe Stock)

* SOITEC SOIT.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 28 euros contre 45 euros.

* VIVENDI VIV.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter".

(Rédaction de Gdansk)

SOITEC
24,1200 EUR Euronext Paris 0,00%
VIVENDI
2,497 EUR Euronext Paris 0,00%
L'offre BoursoBank