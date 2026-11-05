Veolia accroît de 5% son EBITDA en organique sur neuf mois

Veolia publie un EBIT courant de 2 950 MEUR au titre des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 6,7% à périmètre et taux de change constants, ainsi qu'un EBITDA de 5 404 MEUR, en progression organique de 5,1%, dans la fourchette cible de 5% à 6%, ce qui implique une hausse du taux de marge de 50 points de base, à 16,2%.

Le groupe de services aux collectivités affiche un chiffre d'affaires de 33 310 MEUR sur les neuf premiers mois, en croissance organique de 2,6% hors effet des prix de l'énergie, avec une forte performance dans l'eau ( 2,6%) et l'énergie ( 3,8%), ainsi qu'une bonne résistance de l'activité déchets ( 1,5%).

Veolia souligne une accélération de sa croissance au 3e trimestre, à 5% en organique hors effet des prix de l'énergie, "grâce à une excellente croissance internationale à 6%, la forte performance de l'eau pendant l'été et une bonne dynamique commerciale".

"Le contexte actuel confirme que Veolia s'appuie sur de puissantes tendances structurelles, notamment la sécurité hydrique, la souveraineté des ressources et la demande croissante en services environnementaux essentiels", affirme sa directrice générale, Estelle Brachlianoff.

"L'intégration de Clean Earth a démarré avec succès, renforçant notre plateforme aux États-Unis, tandis que notre plan de cessions avance conformément à nos objectifs, avec déjà 570 MEUR de cessions signées, à un multiple moyen de 10,4 fois l'EBITDA", souligne-t-elle en outre.

Le groupe confirme ses objectifs pour 2026, dont une croissance organique solide du chiffre d'affaires (hors effet des prix de l'énergie), une croissance organique de l'EBITDA comprise entre 5% et 6% et une progression du résultat net courant part du groupe d'au moins 8% à taux de change constant, en intégrant Clean Earth.

Deux contrats dans le dessalement au Moyen-Orient

Par ailleurs, Veolia annonce deux contrats majeurs dans le dessalement au Moyen-Orient, d'une valeur globale de près de 200 MEUR, avec l'attribution du contrat d'exploitation de l'usine de dessalement d'Al Asilah en Oman pour 5 ans, ainsi que la mise en vigueur du projet de dessalement d'Al Hamriyah aux Émirats arabes unis.

"Avec ces contrats, nous continuons à renforcer notre partenariat stratégique de long terme dans la région et notre objectif de doubler la capacité de dessalement que nous opérons dans le monde d'ici 2030", commente Estelle Brachlianoff.