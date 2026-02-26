Avec le rachat du britannique UK Power Networks, Engie devient un acteur majeur des réseaux électriques

( AFP / JOEL SAGET )

Engie a concrétisé son ambition poursuivie de longue date de devenir un acteur majeur des réseaux électriques avec l'acquisition, annoncée mercredi soir, du britannique UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

Le géant de l'énergie, présent dans la distribution de gaz et les énergies renouvelables, va désormais marcher sur "deux jambes" en accélérant dans l'électricité, en fort développement dans le monde, de la production au transport.

"Nous saisissons cette opportunité unique de participer à la formidable croissance du secteur des réseaux électriques", a déclaré Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie.

"UK Power Networks est véritablement le meilleur distributeur d'électricité réglementé du Royaume-Uni", a-t-elle estimé.

Avec un réseau d'environ 192.000 km, aux trois-quarts souterrain, UKPN couvre Londres, le Sud-Est et l'Est de l'Angleterre. Il distribue 71 terrawattheure (TWh) d'électricité par an au profit de 8,5 millions de clients.

L'opération, pour 10,5 milliards de livres sterling (12 milliards d'euros) est "une étape majeure dans la mise en œuvre de nos orientations stratégiques", a indiqué Catherine MacGregor.

Dans la transition énergétique, il y a "beaucoup de croissance dans deux domaines, la production des électrons verts et les réseaux électriques", a-t-elle expliqué.

"Engie était présent dans la production" d'électricité décarbonée, "mais il nous manquait cette jambe de croissance qu'ont certains de nos pairs dans les réseaux électriques. Et avec l'acquisition de UK Power Network, on se dote de cette deuxième jambe de croissance", a-t-elle ajouté.

L'acquisition sera financée par une combinaison de dette et d'émissions obligataires hybrides pour environ 5 milliards d'euros et par un programme de cessions d'actifs d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2028.

Sa finalisation est attendue mi-2026, sous réserve des autorisations des autorités réglementaires.

Elle fera du Royaume-Uni le "deuxième pays" d'Engie en termes d'activité. Le groupe y est déjà présent dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, des renouvelables à la production de biométhane ou l'hydroélectrique.

- Croissance pérenne -

En Bourse, l'opération a été saluée: à 14H20 (heure de Paris), l'action Engie s'envolait de de 7,41% à 29,58 euros, peu après avoir touché un prix de 29,89 euros, un plus haut depuis 2009.

L'acquisition de UKPN devrait avoir un impact positif immédiat sur les résultats et soutenir la politique de distribution de dividende, assure le groupe, dont l'Etat français détient 23,64% du capital.

"Pour Engie il s'agit d'une opération transformante", a analysé le broker Oddo BHF. "Le groupe a annoncé à plusieurs reprises son intention de se développer dans le réseau électrique afin d'obtenir un véhicule de croissance pour ses activités régulées alors que le réseau de gaz est mature voire en décroissance".

"En plus d'apporter un axe de croissance pérenne au réseau, cette activité régulée renforce la position d'Engie dans les infrastructures, abaisse la volatilité des résultats futurs et contribue à une meilleure visibilité sur les cash-flows (flux de trésorerie, ndlr) et la croissance du dividende à long terme", a-t-il ajouté, compte tenu du caractère récurrent des revenus générés par l'activité de transport d'électricité.

Oddo souligne que la Grande-Bretagne est reconnue "pour la qualité de (sa) régulation et la stabilité politique et opérationnelle offerte aux opérateurs".

"Nous renforçons considérablement notre position de fournisseur majeur d'énergie" pour les centres de données, en très forte croissance y compris en Europe, s'est félicitée Catherine MacGregor.

Engie est déjà présent dans les réseaux électriques en Amérique latine, où il dispose de 5.800 km de lignes de transmission d'électricité au Brésil et au Chili, mais il n'a jamais caché son ambition de "la distribuer demain en Europe".

Pas en France, où "c'est le terrain réservé de RTE et d'Enedis", avait relevé Catherine MacGregor lors d'une audition au Sénat en octobre dernier.

Avec cette acquisition, Engie s'appuiera "sur un mix géographique équilibré avec cinq pays principaux: la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Brésil et les États-Unis", selon elle.