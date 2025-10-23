 Aller au contenu principal
Ventyx s'apprête à vivre une journée record grâce à un médicament oral qui réduit les marqueurs de risque des maladies cardiaques lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) (Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Ventyx Biosciences VTYX.O augmentent jusqu'à 102,6 % pour atteindre 7,82 $, leur plus haut niveau depuis près de deux ans

** L'action est prête à connaître sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée, si les gains se maintiennent

** Ventyx a déclaré mercredi en fin de journée que son médicament oral VTX3232 réduisait les principaux marqueurs d'inflammation liés aux maladies cardiaques chez les patients souffrant d'obésité et présentant un risque cardiovasculaire

** VTYX a déclaré que son médicament réduisait la hsCRP, un important marqueur de risque cardiaque, d'environ 80 % au cours de la première semaine

** Les réductions des marqueurs inflammatoires sont encourageantes, mais des essais supplémentaires de phase 2/3 dans différentes indications cardiovasculaires sont nécessaires, étant donné l'absence d'effet sur la perte de poids", a déclaré H.C. Wainwright

** La société de courtage indique que VNTX attend la décision de Sanofi SASY.PA sur un partenariat pour des essais plus importants - essentiels pour faire progresser VTX3232 dans des études majeures sur les maladies cardiaques

** La société a déclaré que la combinaison avec le semaglutide de Novo Nordisk a conduit à des réductions supplémentaires des marqueurs d'inflammation, mais n'a pas stimulé la perte de poids **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de229,2 % depuis le début de l'année

