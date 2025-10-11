Venture Global s'enfonce alors que la victoire de BP en matière d'arbitrage ravive les inquiétudes concernant les litiges en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La victoire de BP dans un arbitrage surprend après celle de Venture Global contre Shell

*

Les litiges en cours pourraient donner lieu à des dommages-intérêts d'un montant de 4,8 milliards de dollars

*

Les retards du projet Calcasieu Pass sont au cœur des demandes d'arbitrage

(Mise à jour du cours de l'action et de la capitalisation boursière dans les premier et douzième paragraphes; ajout de détails sur l'affaire Unipec à partir du paragraphe 21) par Vallari Srivastava et Curtis Williams

Les actions de Venture Global VG.N ont plongé de près de 25 % vendredi, atteignant leur niveau le plus bas depuis cinq mois , après avoir perdu une procédure d'arbitrage avec BP BP.L concernant l'incapacité de l'exportateur américain de GNL à honorer un contrat de fourniture de gaz à long terme, ce qui fait craindre des verdicts similaires dans des litiges avec d'autres clients cherchant à obtenir des milliards de dollars d'indemnisation.

Cette décision a surpris après la récente victoire en arbitrage de Venture Global contre Shell SHEL.L . BP réclame plus d'un milliard de dollars de dommages-intérêts, plus les intérêts et les frais de justice, le montant final devant être déterminé lors d'une audience distincte en 2026.

Venture Global, le deuxième fournisseur américain de gaz naturel liquéfié, est confronté à d'autres demandes d'arbitrage avec des clients qui réclament une compensation de plus de 4 milliards de dollars liée au retard du démarrage commercial du projet Calcasieu Pass en Louisiane, selon le rapport annuel 2024 de l'entreprise.

La société a précédemment averti que le fait de perdre les affaires d'arbitrage actuelles ou futures pourrait entraîner des pénalités financières importantes, la résiliation de certains contrats d'approvisionnement en gaz et le remboursement accéléré de la dette du projet.

Toutes les entreprises qui ont déposé une demande d'arbitrage cherchent à obtenir des compensations et aucune d'entre elles n'a cherché à résilier son contrat dans le cadre de cette procédure, a déclaré Venture Global .

On ne sait pas exactement pourquoi le résultat de l'arbitrage de BP a été différent de celui de Shell, et si ce résultat est dû à des différences dans les contrats ou dans les stratégies juridiques de l'entreprise.

LES PROCÉDURES D'ARBITRAGE EN COURS POURRAIENT DONNER LIEU À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS SUPPLÉMENTAIRES

Dans une note adressée à ses clients vendredi, la Deutsche Bank a indiqué que ce dernier résultat l'incitait à réviser à 50 % le risque que Venture Global soit confrontée à des décisions négatives dans le cadre des arbitrages restants.

Venture Global a déclaré aux analystes jeudi que la décision de BP n'avait aucun impact sur son accord de vente et d'achat actuel avec la société, selon deux personnes qui ont raconté l'appel à Reuters.

Gabriel Moreen, directeur général chez Mizuho Securities, a qualifié la décision de "surprise négative", estimant qu'elle introduit une incertitude pour les plaintes restantes.

"Le fait que deux arbitrages portant sur les mêmes faits et circonstances aient abouti à deux résultats différents est peut-être plus un commentaire sur la nature arbitraire de la prise de décision unilatérale dans les audiences d'arbitrage qu'autre chose", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note adressée à leurs clients vendredi.

Si l'entreprise perd les autres procédures d'arbitrage, elle pourrait devoir verser des dommages-intérêts de l'ordre de 4,8 milliards de dollars. Toutefois, si elle continue à obtenir des résultats mitigés, le montant total des dommages-intérêts serait plus proche de 2,9 milliards de dollars, selon les analystes.

Si les pertes actuelles se maintiennent, la chute des actions de Venture Global devrait réduire de près de 8 milliards de dollars la valeur boursière de l'entreprise. Depuis l'introduction en bourse de la société en janvier,ses actions ont chuté de près de 61 %.

La baisse des actions reflète également la prudence des investisseurs face aux risques liés à la mise en service du GNL.

Venture Global accroît sa production dans un contexte de forte augmentation de la demande mondiale, les États-Unis devenant le premier fournisseur mondial de GNL en 2023.

LE PROJET CALCASIEU SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Outre BP et Shell SHEL.L , l'Italien Edison EDNn.MI , le Portugais Galp GALP.LS , l'Espagnol Repsol REP.MC et le Polonais Orlen PKN.WA ont déposé des demandes d'arbitrage accusantVenture Global d'avoir profité de la vente de cargaisons de GNL à des prix plus élevés sur le marché au comptant, au lieu de les livrer dans le cadre de contrats à long terme.

Edison et Repsol ont déclaré à Reuters qu'ils poursuivaient leurs procédures d'arbitrage contreVenture Global. Orlen s'est refusée à tout commentaire, mais a indiqué qu'elle restait en arbitrage avecla société américaine.

Venture Globala fait valoir que le démarrage de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass avait été inévitablement retardé et qu'elle n'avait pas pu atteindre le stade de l'exploitation commerciale pendant près de trois ans, même si elle exportait le gaz super réfrigéré de l'usine. Les contrats à long terme n'ont pas pris effet avant que l'usine n'ait atteint le stade de l'exploitation commerciale en avril 2025.

Citi a déclaré que le résultat de l'arbitrage était "inattendu", ajoutant que la formulation plus stricte du contrat de BP a probablement contribué au résultat.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a estimé queVenture Global avait manqué à ses obligations de déclarer en temps voulu que les opérations commerciales avaient commencé à l'usine de Calcasieu Pass et d'agir en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent", a déclaré lasociété jeudi.

Venture Global a déclaré qu'elle évaluait toutes les options possibles et qu'elle continuerait à défendre vigoureusement sa position.

UN DIFFÉREND ARBITRAL DISTINCT A ÉTÉ RÉGLÉ

Le règlement d'un différend arbitral distinct avec Venture Global concernait Unipec, une unité commerciale de la société publique chinoise de pétrole et de gaz Sinopec 600028.SS , selon deux sources ayant connaissance de l'affaire.

Venture Global a d'abord annoncé la résolution jeudi, sans révéler l'autre partie impliquée, ajoutant que l'accord n'aurait pas d'impact matériel sur ses activités.

Unipec avait précédemment conclu un accord d'achat à prix fixe, d'une durée de trois ans, pour un million de tonnes métriques par an en provenance de Calcasieu Pass, selon un document réglementaire déposé en mars.

Bien qu'elle n'ait pas cité le nom de la société, Venture Global a également déclaré à l'époque qu'un client à moyen terme avait demandé des dommages-intérêts d'un montant d'environ 200 millions de dollars.

L'entreprise chinoise a intenté une action en arbitrage fin 2023, devenant ainsi l'un des sept clients de Venture Global à le faire, affirmant que le fournisseur américain avait rompu son contrat en vendant des cargaisons sur le marché au comptant avant d'honorer son accord d'achat à long terme.

Contactée par Reuters, Venture Global s'est refusée à tout commentaire sur Unipec. Unipec n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.