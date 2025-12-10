Venture Global répond aux accusations de fraude de Shell dans le cadre de la procédure d'arbitrage sur le GNL

Venture Global rejette les accusations de fraude de Shell en invoquant l'absence de preuves

Shell accusée d'avoir violé la confidentialité de l'arbitrage

Shell cherche une solution commerciale malgré la contestation de l'arbitrage, selon un courriel

(Ajout de l'absence de commentaire immédiat de Shell au paragraphe 7) par Stephanie Kelly, Marwa Rashad et Curtis Williams

Venture Global VG.N a soumis sa réponse mardi en fin de journée à un recours juridique de Shell SHEL.L suite à la défaite de la major pétrolière dans une affaire d'arbitrage concernant des cargaisons de gaz naturel liquéfié, rejetant les allégations de fraude et accusant Shell d'avoir violé la confidentialité de l'arbitrage.

Les documents juridiques soumis à la Cour suprême de New York constituent le dernier développement en date d'une longue saga concernant l'incapacité supposée de Venture Global à livrer du GNL dans le cadre de contrats à long terme tout en vendant sur le marché au comptant lorsque les prix ont grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Shell et d'autres sociétés, dont BP BP.L et Edison

EDNn.MI , ont déposé des demandes d'arbitrage contre Venture Global à partir de 2023. Shell a perdu son procès en août, tandis que BP a gagné le sien en octobre. Unipec a réglé son litige , a rapporté Reuters en citant des sources.

Le mois dernier, Shell a contesté la décision d'arbitrage en alléguant qu'un tiers avait déclaré lors de l'arbitrage que Venture Global avait brusquement décidé de retarder le démarrage de son usine de GNL de Calcasieu Pass. Shell a déclaré qu'elle avait demandé aux arbitres d'étudier cette communication, mais que Venture Global avait évité de la divulguer en faisant des déclarations trompeuses.

Venture Global a déclaré mardi dans son dossier que Shell n'avait fourni aucune preuve de la fraude présumée. Elle a déclaré que la tierce partie, qui a été expurgée, "n'a pas témoigné de communications écrites avec Venture Global" et que l'avocat de Venture Global n'a pas fait de déclarations trompeuses.

Le producteur de GNL a également déclaré dans le dossier que Shell avait violé la confidentialité de l'arbitrage en partageant des informations avec les contreparties de Venture Global et leurs avocats.

Shell n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

LE COURRIER ÉLECTRONIQUE SUGGÈRE UN INTÉRÊT POUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES COMMERCIAUX

La procédure d'arbitrage de Shell porte sur des cargaisons provenant des installations de Venture Global à Calcasieu Pass. Shell a également conclu un contrat à long terme avec les installations de Venture Global à Plaquemines.

Dans son dossier juridique, Venture Global a inclus un courriel d'un cadre de Shell, dont le nom a été caviardé, indiquant qu'il souhaitait parvenir à une résolution commerciale.

"Nous restons intéressés par la recherche d'une solution commerciale pour les situations de CP (Calcasieu Pass) et de Plaquemines, et je serais heureux d'avoir une conversation avec vous dès que possible", a déclaré le cadre de Shell à Venture Global dans un courriel daté du jour où la major pétrolière a déposé son recours en justice.

Le dirigeant de Shell a également indiqué à Venture Global dans ce courriel que le résultat de l'arbitrage entre le producteur de GNL et BP soulevait d'importantes préoccupations quant aux preuves présentées dans cette procédure, et a suggéré que l'arbitrage de Shell aurait dû être tranché de la même manière.

Les actions de Venture Global, également sous pression en raison de son exposition à une éventuelle surabondance de l'offre de GNL, ont chuté de 22 % depuis que Shell a déposé son premier recours le mois dernier. Elles se situent à un niveau historiquement bas de 6,56 dollars par action, contre 24 dollars au début de leur cotation en janvier.

Reuters a précédemment rapporté que BP avait gagné son arbitrage en invoquant un comportement déloyal de la part de Venture Global, citant cinq sources.

La victoire de BP en arbitrage en octobre a donné à Shell une base pour sa contestation, ont déclaré des experts juridiques à Reuters.

“Le fait que Shell fasse référence à la victoire de BP (dans sa contestation) indique que des faits similaires ont conduit à des résultats différents, ce qui renforce l'argument de Shell selon lequel un accès complet aux preuves est important”, a déclaré Claudio Steuer, de l'Oxford Institute for Energy Studies.