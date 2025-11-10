Venture Global réalise un bénéfice au troisième trimestre grâce à des exportations record de GNL et à de nouveaux contrats d'approvisionnement

Venture Global VG.N a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, a-t-elle annoncé lundi, grâce à des exportations record de gaz naturel liquéfié et à une multitude de nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme.

Les actions de la société ont bondi de 10 % dans les échanges avant bourse.

Les États-Unis ont exporté un volume record de 10,1 millions de tonnes de GNL en octobre, ce qui en fait le premier exportateur mondial, selon les données du LSEG.

Venture Global, deuxième exportateur du pays, a représenté plus de 30 % de ces expéditions.

La société a déclaré avoir exporté un nombre record de 100 cargaisons au cours du trimestre de juillet à septembre, pour un total de 372 billions d'unités thermiques britanniques (TBtu), soit une augmentation de 237 % par rapport à l'année précédente.

La société a également signé de nouveaux contrats d'approvisionnement de 20 ans avec Naturgy (Espagne) et Atlantic-SEE LNG Trade (Grèce), qui s'ajoutent aux récents accords conclus avec Petronas, SEFE Energy et Eni. Ces nouveaux contrats portent le total des engagements de vente à long terme à 5,25 millions de tonnes par an au second semestre 2025.

Venture Global a déclaré que 34 des 36 trains de liquéfaction de son projet Plaquemines produisent désormais du GNL, tandis que son projet CP2 a reçu l'autorisation finale du ministère américain de l'énergie d'exporter vers des pays qui ne pratiquent pas le libre-échange.

Toutefois, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices de base ajustés pour l'ensemble de l'année, les ramenant de 6,40 à 6,80 milliards de dollars à 6,35 à 6,50 milliards de dollars, en raison de la baisse des frais de liquéfaction et des réserves liées aux arbitrages en cours.

Le mois dernier, BP BP.L a gagné son arbitrage contre Venture Global, qui n'avait pas livré de GNL dans le cadre d'un contrat à long terme.

Des entreprises, dont Shell SHEL.L , BP, Edison EDNn.MI et Galp GALP.LS , ont déposé des plaintes similaires depuis 2023, accusant le fournisseur américain de vendre des cargaisons sur le marché au comptant au lieu d'honorer les contrats de son installation de Calcasieu Pass en Louisiane.

Venture Global a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 429 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 347 millions de dollars un an plus tôt.