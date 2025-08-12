Venture Global progresse grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du producteur de GNL Venture Global VG.N ont augmenté de ~8% à 13,02 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de revenus du T2 , l'assouplissement des nouvelles licences d'exportation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis ayant contribué à l'amélioration des ventes

** VG affiche un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars au 2ème trimestre, contre des estimations de 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** VG prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL du projet Plaquemines cette année, par rapport à une prévision antérieure de 222 à 239 cargaisons

** Les dépenses d'exploitation du deuxième trimestre ont augmenté pour atteindre 2,06 milliards de dollars, contre 745 millions de dollars l'année précédente

** L'action a perdu près de 50 % depuis ses débuts le 24 janvier