Venture Global progresse après qu'UBS l'a relevé à "acheter"

25 août - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N ont augmenté de 3,5 % à 13,31 dollars

** UBS relève la valeur de VG de "neutre" à "acheter"; maintient un objectif de prix de 18

** La hausse des cours est de 12,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage affirme que la montée en puissance du volume de l'installation d'exportation de GNL de Plaquemines "continue de surprendre à la hausse"

** Nous pensons que la Bourse sous-estime le nombre de cargaisons mises en service à Plaquemines", indique la société de courtage

** UBS s'attend à ce que VG mette en service 600 cargaisons à partir de Plaquemines, alors que l'entreprise avait prévu 550 cargaisons

** La société de courtage indique que la récente décision positive dans l'arbitrage de Shell SHEL.L a éliminé un obstacle

** 6 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; leur objectif de prix médian est de 17 $ - données compilées par LSEG