La Bourse de Paris freinée par des craintes liées au crédit aux Etats-Unis

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le rouge vendredi, dans un marché chahuté par les inquiétudes des investisseurs quant à la qualité du crédit aux Etats-Unis après des allégations de prêts frauduleux de deux banques régionales américaines la veille.

L'indice vedette CAC 40 abandonnait 0,98%, soit 79,90 points, à 8.108,69 points, vers 09H40.

Le CAC 40 a toutefois bondi de 3,3% en deux séances, une hausse d'environ 268 points au total qui lui a permis de terminé jeudi au plus haut depuis le 6 mars et à une cinquantaine de points de son record en clôture atteint le 15 mai 2024 à 8.239,99 points.

Son dernier pic historique en séance a été touché le 10 mai 2024, à 8.259,19 points.

Vendredi, les inquiétudes après "les révélations de prêts défaillants" aux Etats-Unis ont pris le dessus, commente Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

Dans le détail, Zions Bancorporation a dévissé de 13,14% après avoir annoncé une perte considérable de 50 millions de dollars liée à deux prêts de sa filiale californienne et Western Alliance de 10,88% "après avoir reconnu son exposition aux mêmes emprunteurs", précise l'analyste.

"Ces inquiétudes surviennent quelques jours après l'effondrement du prêteur automobile subprime Tricolor Holdings, qui a contraint JPMorgan Chase à enregistrer une charge de 170 millions de dollars au troisième trimestre, entraînant des coûts de crédit plus élevés et un avertissement du PDG Jamie Dimon sur la montée des pressions financières", détaille Patrick Munnelly.

A la cote parisienne, BNP Paribas baissait de 3,37% à 75,35 euros, Crédit Agricole de 2,22% à 16,53 euros et Société Générale reculait aussi fortement, de 3,89% à 54,32 euros.

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi , lâchait 2,16% à 65,65 euros. La société de gestion Tikehau Capital lâchait quant à elle 1,19% à 18,24 euros.

"Le contexte est aggravé par l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et par l'incertitude liée à la paralysie partielle du gouvernement américain, qui a retardé des publications économiques cruciales", explique encore M. Munelly.

Sur les marchés financiers, les actions, considérées comme des valeurs risquées, sont lâchées au profit de valeurs refuge, comme l'or, qui touche de nouveau des sommets, au-dessus de 4.350 dollars l'once.

EssilorLuxottica brille

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a fait état jeudi, après Bourse, d'un chiffre d'affaires de 6,867 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, supérieur aux attentes et porté par les lunettes connectées ainsi que les régions Amérique du Nord et Europe.

Le titre s'envolait de 11,50% à 308,40 euros vers 09H45.

