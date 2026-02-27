Venture Global progresse après avoir signé un accord d'approvisionnement en GNL d'une durée de 20 ans avec l'entreprise coréenne Hanwha Aerospace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société américaine de GNL Venture Global VG.N augmentent de 1,6 % à 9,62 $ en pré-commercialisation

** La société a signé jeudi un accord pour fournir 1,5 million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (LNG) à la société coréenne Hanwha Aerospace Co 012450.KS pour 20 ans à partir de 2030

** VG a déclaré que l'accord porte le portefeuille total de contrats à long terme de la société à plus de 46 MTPA

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté de 38,9 % depuis le début de l'année