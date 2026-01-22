 Aller au contenu principal
Venture Global progresse après avoir remporté un arbitrage contre l'entreprise espagnole Repsol
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N ont bondi de 12 % à 10,14 $ avant la mise sur le marché

** VG gagne la procédure d'arbitrage contre l'espagnol Repsol REP.MC concernant l'incapacité initiale de VG à livrer le GNL de son projet Calcasieu Pass

** Cela signifie que VG a gagné 2 des 3 derniers arbitrages intentés contre elle, l'emportant contre Shell SHEL.L , tandis que BP BP.L l'emportait contre VG

** Huit des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 12 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, VG a progressé de 32,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BP
444,425 GBX LSE -0,17%
Gaz naturel
4,88 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,74 USD Ice Europ -0,89%
Pétrole WTI
60,21 USD Ice Europ -0,68%
REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
SHELL
2 734,250 GBX LSE +0,03%
