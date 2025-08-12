Venture Global progresse après avoir gagné une procédure d'arbitrage contre Shell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du producteur de GNL Venture Global

VG.N augmentent de 5,3 % à 12,82 $ dans les échanges après bourse ** VG gagne la bataille juridique contre Shell SHEL.L pour défaut de livraison de gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023

** Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal qui réaffirme ce que Venture Global soutient depuis le début - le langage clair de nos contrats, mutuellement acceptés par tous nos clients, est clair." - Venture Global