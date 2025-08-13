Venture Global profite de la victoire de l'arbitrage contre Shell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** La société de GNL Venture Global VG.N augmente de 6,7 % à 13 $ avant la mise sur le marché

** Le tribunal donne raison à VG dans la bataille juridique contre Shell SHEL.L au sujet de la livraison des cargaisons de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass; Shell avait accusé VG de favoriser les ventes au comptant au détriment des obligations contractuelles

** La décision pourrait créer un précédent pour les arbitrages en cours avec d'autres entreprises énergétiques, y compris BP BP.L , Edison EDNn.MI - JPMorgan, avant le verdict

** La décision du tribunal est conforme à la position de Venture Global qui a toujours honoré ses accords avec ses clients - VG

** À la dernière clôture, VG a baissé de plus de 49 % depuis son entrée en bourse en janvier