Venture Global obtient l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de GNL de l'usine de Plaquemines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments d'arrière-plan et de contexte, à partir du deuxième paragraphe) par Curtis Williams

Venture Global VG.N a reçu l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines en Louisiane mardi, selon une déclaration de la Federal Energy Regulatory Commission.

L'approbation de la FERC signifie que Venture Global pourrait produire du gaz naturel liquéfié à partir de l'ensemble de son installation d'exportation de Plaquemines d'ici la fin de la semaine, plus d'un an avant que la société ne soit censée fournir à son premier groupe de clients à long terme les quantités de gaz prévues dans le contrat.

Venture Global, le deuxième exportateur de GNL des États-Unis, s'est efforcé de construire et d'augmenter rapidement la production de ses usines afin de tirer profit des ventes au comptant à des prix plus élevés pendant la phase de mise en service. Cette pratique a attiré l'attention de certains clients ( ) après une perte d'arbitrage au début du mois liée à des retards dans les ventes commerciales d'une autre installation.

La semaine dernière, les régulateurs fédéraux ont approuvé une demande distincte de Venture Global visant à prolonger la phase de mise en service à Plaquemines jusqu'au 31 décembre 2027. La société a déclaré que le démarrage prévu des ventes commerciales à long terme ne serait pas affecté.

L'achèvement de l'installation d'exportation de Plaquemines la portera à sa pleine capacité de 27,2 millions de tonnes métriques par an. En septembre, Plaquemines, la deuxième plus grande usine du pays, était déjà responsable de plus de 17 % des exportations américaines totales, selon les données de la société financière LSEG.