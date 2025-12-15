Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse ont été tués par leur fils, affirme la police

Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse Michele Reiner à Washington, le 3 décembre 2023 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le fils du cinéaste américain de renom Rob Reiner a été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère dans leur maison de Los Angeles, Donald Trump semant lundi la consternation jusque dans son camp en imputant le drame à l'anti-trumpisme "enragé" du réalisateur.

L'auteur de la comédie romantique à succès "Quand Harry rencontre Sally" et de "The Princess Bride", une parodie de contes de fées à l'humour décalé, a été retrouvé mort dimanche au côté de son épouse Michele Singer dans leur maison de Brentwood, un quartier huppé de la métropole californienne.

Les médias américains ont rapporté que Rob Reiner, 78 ans, et son épouse avaient été poignardés ou égorgés.

Les premiers éléments de l'enquête "révèlent que Nick Reiner, 32 ans, le fils de Robert et Michele Reiner, est responsable de leur décès", a déclaré la police de Los Angeles dans un communiqué.

Il a été arrêté peu après 21H00 dimanche soir et a été placé en détention provisoire pour meurtres, a-t-elle ajouté. Il pourrait être formellement inculpé mardi par le parquet local.

Nick Reiner s'est disputé avec ses parents lors d'une fête samedi soir, rapporte le Los Angeles Times, précisant qu'il a longtemps souffert d'addictions.

- Trump persiste -

Avant l'annonce de l'arrestation du fils des victimes, Donald Trump s'est déchaîné sur son réseau Truth social contre Rob Reiner, assurant que son décès était le résultat de son anti-trumpisme "enragé".

Sa mort "serait due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres" avec sa "névrose anti-Trump", a écrit le président américain, poursuivant, à la troisième personne: "Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump."

Critiqué pour ces propos par des élus de son propre camp, Donald Trump a cependant réitéré ses accusations devant les caméras quelques heures plus tard à la Maison Blanche. "C'était une personne dérangée, de l'avis de Trump", a-t-il dit, toujours à la troisième personne. "Je n'étais pas fan de Rob Reiner du tout, en aucune manière".

Militant de longue date proche des démocrates, le cinéaste était un défenseur du droit au mariage pour tous et un critique virulent de l'administration Trump.

Amie du couple, l'ancienne vice-présidente démocrate Kamala Harris a déclaré sur X être "dévastée d'apprendre leur décès" tandis que Barack Obama a dit que lui et sa femme Michelle avaient le "coeur brisé".

Rob Reiner a offert au public "certaines de nos histoires les plus aimées à l'écran. Mais derrière toutes les histoires qu'il a produites se cachait une profonde croyance en la bonté des gens", a ajouté l'ancien président démocrate sur X.

- "Ami merveilleux"-

Une voiture de police devant le domicile de Rob Reiner, le 14 décembre 2025 à Brentwood, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

D'abord acteur dans des séries télévisées dans les années 1970, il a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film "Spinal Tap" sur un groupe de rock imaginaire. Il restera surtout l'auteur de nombreux films cultes comme "Quand Harry rencontre Sally" avec Billy Crystal et Meg Ryan et "The Princess Bride" avec Robin Wright et Mandy Patinkin, mais aussi pour les films "Stand by me" ou "Misery".

En 1993, "Des hommes d'honneur" - avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore - avait été nommé aux Oscars. Au total, Rob Reiner a réalisé 23 longs-métrages.

Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans quatre épisodes de la série "The Bear".

L'actrice Kathy Bates, qui a travaillé avec lui sur le film "Misery" (1990), s'est dite "horrifiée d'apprendre cette terrible nouvelle".

"J'aimais Rob. Il était brillant et bienveillant, un homme qui a réalisé des films de tous les genres pour se dépasser en tant qu'artiste. Il a aussi défendu avec courage ses convictions politiques (...). Michele était une photographe de grand talent (...). J'ai le coeur brisé pour eux deux", a déclaré la comédienne.

L'auteur Stephen King, dont la nouvelle "The Body" a inspiré le classique "Stand By Me" du cinéaste (1986), a rendu hommage à un "ami merveilleux".