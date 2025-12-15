 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse ont été tués par leur fils, affirme la police
information fournie par AFP 15/12/2025 à 22:49

Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse Michele Reiner à Washington, le 3 décembre 2023 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse Michele Reiner à Washington, le 3 décembre 2023 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le fils du cinéaste américain de renom Rob Reiner a été arrêté pour les meurtres de son père et de sa mère dans leur maison de Los Angeles, Donald Trump semant lundi la consternation jusque dans son camp en imputant le drame à l'anti-trumpisme "enragé" du réalisateur.

L'auteur de la comédie romantique à succès "Quand Harry rencontre Sally" et de "The Princess Bride", une parodie de contes de fées à l'humour décalé, a été retrouvé mort dimanche au côté de son épouse Michele Singer dans leur maison de Brentwood, un quartier huppé de la métropole californienne.

Les médias américains ont rapporté que Rob Reiner, 78 ans, et son épouse avaient été poignardés ou égorgés.

Les premiers éléments de l'enquête "révèlent que Nick Reiner, 32 ans, le fils de Robert et Michele Reiner, est responsable de leur décès", a déclaré la police de Los Angeles dans un communiqué.

Il a été arrêté peu après 21H00 dimanche soir et a été placé en détention provisoire pour meurtres, a-t-elle ajouté. Il pourrait être formellement inculpé mardi par le parquet local.

Nick Reiner s'est disputé avec ses parents lors d'une fête samedi soir, rapporte le Los Angeles Times, précisant qu'il a longtemps souffert d'addictions.

- Trump persiste -

Avant l'annonce de l'arrestation du fils des victimes, Donald Trump s'est déchaîné sur son réseau Truth social contre Rob Reiner, assurant que son décès était le résultat de son anti-trumpisme "enragé".

Sa mort "serait due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres" avec sa "névrose anti-Trump", a écrit le président américain, poursuivant, à la troisième personne: "Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump."

Critiqué pour ces propos par des élus de son propre camp, Donald Trump a cependant réitéré ses accusations devant les caméras quelques heures plus tard à la Maison Blanche. "C'était une personne dérangée, de l'avis de Trump", a-t-il dit, toujours à la troisième personne. "Je n'étais pas fan de Rob Reiner du tout, en aucune manière".

Militant de longue date proche des démocrates, le cinéaste était un défenseur du droit au mariage pour tous et un critique virulent de l'administration Trump.

Amie du couple, l'ancienne vice-présidente démocrate Kamala Harris a déclaré sur X être "dévastée d'apprendre leur décès" tandis que Barack Obama a dit que lui et sa femme Michelle avaient le "coeur brisé".

Rob Reiner a offert au public "certaines de nos histoires les plus aimées à l'écran. Mais derrière toutes les histoires qu'il a produites se cachait une profonde croyance en la bonté des gens", a ajouté l'ancien président démocrate sur X.

- "Ami merveilleux"-

Une voiture de police devant le domicile de Rob Reiner, le 14 décembre 2025 à Brentwood, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Une voiture de police devant le domicile de Rob Reiner, le 14 décembre 2025 à Brentwood, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

D'abord acteur dans des séries télévisées dans les années 1970, il a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film "Spinal Tap" sur un groupe de rock imaginaire. Il restera surtout l'auteur de nombreux films cultes comme "Quand Harry rencontre Sally" avec Billy Crystal et Meg Ryan et "The Princess Bride" avec Robin Wright et Mandy Patinkin, mais aussi pour les films "Stand by me" ou "Misery".

En 1993, "Des hommes d'honneur" - avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore - avait été nommé aux Oscars. Au total, Rob Reiner a réalisé 23 longs-métrages.

Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans quatre épisodes de la série "The Bear".

L'actrice Kathy Bates, qui a travaillé avec lui sur le film "Misery" (1990), s'est dite "horrifiée d'apprendre cette terrible nouvelle".

"J'aimais Rob. Il était brillant et bienveillant, un homme qui a réalisé des films de tous les genres pour se dépasser en tant qu'artiste. Il a aussi défendu avec courage ses convictions politiques (...). Michele était une photographe de grand talent (...). J'ai le coeur brisé pour eux deux", a déclaré la comédienne.

L'auteur Stephen King, dont la nouvelle "The Body" a inspiré le classique "Stand By Me" du cinéaste (1986), a rendu hommage à un "ami merveilleux".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 18:11

    Et Trump qui encore une fois fait montre del toute sa bêtise, qui est de plus en plus grande.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street dans le rouge avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 15.12.2025 22:42 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, entre prudence à la veille de la publication des données mensuelles sur l'emploi américain et désaffection pour certaines valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle (IA). Après une ouverture en hausse, ... Lire la suite

  • La vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, s'exprime devant les portraits du défunt président vénézuélien Hugo Chavez et du héros de la libération Simon Bolivar au Parlement à Caracas, le 4 décembre 2025 ( AFP / Pedro MATTEY )
    Pétrolier saisi : Caracas accuse Trinité-et-Tobago
    information fournie par AFP 15.12.2025 22:39 

    Caracas a accusé lundi Trinité-et-Tobago, archipel voisin situé à une dizaine de kilomètres de ses côtes, d'avoir participé à la saisie par les Etats-Unis d'un pétrolier dans les Caraïbes et critiqué l'Union européenne qui a prolongé d'un an les sanctions contre ... Lire la suite

  • Le logo Ford, au salon de l'Auto le 16 avril 2025 à New York. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Adam Gray )
    Ford réduit la voilure sur le tout-électrique, impact de 19,5 milliards de dollars
    information fournie par AFP 15.12.2025 22:22 

    Le constructeur automobile américain Ford va réduire la voilure sur les gros véhicules tout-électrique pour se concentrer sur les motorisations hybrides et à essence, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué, une décision qui va occasionner des provisions et coûts ... Lire la suite

  • Puits de pétrole à Stanton, au Texas, le 8 juin 2023. ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )
    Pétrole: le WTI américain au plus bas depuis près de cinq ans
    information fournie par AFP 15.12.2025 21:37 

    Les cours du pétrole continuent de s'enfoncer lundi, la référence américaine atteignant même en clôture un plus bas plus depuis près de cinq ans, minés par les pourparlers sur l'Ukraine et les perspectives de trop-plein. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank