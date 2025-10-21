 Aller au contenu principal
Venture Global obtient l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de GNL de l'usine de Plaquemines
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a reçu l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines en Louisiane mardi, selon une déclaration de la Federal Energy Regulatory Commission.

