Venture Global obtient l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de GNL de l'usine de Plaquemines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Venture Global VG.N a reçu l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines en Louisiane mardi, selon une déclaration de la Federal Energy Regulatory Commission.
