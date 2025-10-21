Venture Global obtient l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de GNL de l'usine de Plaquemines

Venture Global VG.N a reçu l'autorisation d'introduire du gaz naturel dans le dernier bloc de son installation d'exportation de GNL de Plaquemines en Louisiane mardi, selon une déclaration de la Federal Energy Regulatory Commission.