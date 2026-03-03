Venture Global obtient gain de cause contre Shell, le tribunal de New York refusant d'annuler la sentence arbitrale

La Cour suprême de l'État de New York a rejeté lundi la requête de Shell SHEL.L visant à annuler une sentence arbitrale rendue en faveur de Venture Global VG.N en août 2025.