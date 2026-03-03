 Aller au contenu principal
Venture Global obtient gain de cause contre Shell, le tribunal de New York refusant d'annuler la sentence arbitrale
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 00:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Cour suprême de l'État de New York a rejeté lundi la requête de Shell SHEL.L visant à annuler une sentence arbitrale rendue en faveur de Venture Global VG.N en août 2025.

