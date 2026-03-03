Venture Global obtient gain de cause contre Shell, le tribunal de New York refusant d'annuler la sentence arbitrale

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Melania Trump, présidente inédite d'un Conseil de sécurité bondé, a plaidé lundi la cause des enfants victimes de guerre à travers le monde, deux jours après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. "Les Etats-Unis sont aux côtés de tous les enfants ...
Lire la suite
Donald Trump a déclaré lundi envisager une guerre prolongée contre l'Iran, alors que le conflit s'élargit sur de multiples fronts avec de nouveaux raids américains et israéliens, et Téhéran qui riposte dans le Golfe. Au troisième jour de la guerre, chaque camp ...
Lire la suite
Un syndicat argentin a déposé lundi un recours collectif contre la réforme du travail portée par le président ultralibéral Javier Milei et validée vendredi par le Parlement, l'estimant anticonstitutionnelle. La loi dite de "modernisation du travail" --de "précarisation", ...
Lire la suite
information fournie par France 24•02.03.2026•23:18•
Les bombardements qui secouent le Moyen-Orient depuis samedi ont des effets immédiats sur l'économie globale. Gaz et pétrole, largement produits dans la région, voient leurs cours grimper, jusqu'à 50% de hausse pour Dutch TFF, référence européenne du gaz, et des ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer