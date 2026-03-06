 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avec la Russie mais sans Iranien, Milan Cortina lance ses Jeux paralympiques
information fournie par AFP 06/03/2026 à 20:32

La scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 dans les arènes de Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

La scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 dans les arènes de Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Dans un contexte pesant marqué par le boycott de la cérémonie d'ouverture par sept pays opposés au retour des Russes et par la guerre au Moyen-Orient, les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina s'ouvrent vendredi en Italie, où le sportif espère reprendre ses droits.

Sous les yeux du président italien Sergio Mattarella, chaudement applaudi, et de la Première ministre Giorgia Meloni, la cérémonie a débuté aux alentours de 20h00, mettant en scène un spectacle sons et lumières sur le thème de "la vie en mouvement", animé notamment par le batteur du groupe britannique The Police, Stewart Copeland.

Quelques heures plus tôt, la journée a été marquée par l'absence du seul para-athlète iranien engagé sur ces Jeux paralympiques. Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 ans, présent à Pyeongchang 2018 et Pékin 2022, devait s'aligner sur deux épreuves de para-ski de fond. Mais dans l'impossibilité de rejoindre l'Italie "en toute sécurité", il a été contrait de renoncer.

"C'est vraiment décevant pour le sport mondial et surtout pour Aboulfazl Khatibi Mianaei", a regretté Andrew Parsons, président du Comité paralympique international (IPC), dans un communiqué.

Déjà amené il y a quatre ans à prononcer un discours d'ouverture dans une période marquée par la toute récente invasion russe de l'Ukraine, Parsons avait reconnu jeudi que son "appel désespéré pour la paix" était toujours aussi nécessaire.

Mais, au milieu des "conflits et des choses négatives dans le monde, nous avons toujours besoin d'inclusion. Et d'inclusion par le sport. Le sport est ce que nous essayons de protéger pendant ces Jeux", avait ajouté le président brésilien de l'IPC.

Au-delà de la guerre au Moyen-Orient, c'est la réintégration de la Russie, votée il y a quelques mois en assemblée générale par l'IPC en dépit du conflit qui dure depuis quatre ans en Ukraine, qui a focalisé les tensions.

Alors que l'hymne russe pourrait retentir pour la première fois depuis 2014, année de sa dernière participation sous son propre drapeau à des Jeux, plusieurs comités paralympiques nationaux ont fait le choix de ne pas assister en conséquence à la cérémonie d'ouverture (Ukraine, République tchèque, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie et Finlande).

Le président italien Sergio Mattarella lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 à Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Le président italien Sergio Mattarella lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 à Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Ce sera également le cas au niveau des représentations politiques. La ministre française des Sports, Marina Ferrari, et le gouvernement britannique ont renoncé à se rendre dans les Arènes de Vérone pour protester contre la présence des dix sportifs russes et bélarusses bénéficiaires d'une invitation de l'IPC.

Quatre d'entre eux, tous engagés en ski de fond, sont attendus pour le défilé des athlètes, puisque la Russie et le Bélarus feront partie des quelque 28 comités à compter des sportifs pour la parade.

Les autres ont soit renoncé pour raisons politiques, soit par choix sportif, les sites de compétition étant particulièrement éloignés. C'est le cas notamment, selon l'IPC, de la France, de la Grande-Bretagne, du Canada ou de l'Allemagne.

- Les Bleus ambitieux -

Le boycott se limitera à la cérémonie d'ouverture - voire de clôture -, aucun pays n'étant allé jusqu'à renoncer à prendre part à la dizaine de jours de compétition étalées entre Milan (para-hockey), Cortina (ski alpin, snowboard, curling fauteuil) et le Val Di Fiemme (ski de fond et biathlon).

Au total, près de 600 sportifs de 55 nations participeront aux 79 épreuves à médailles.

Côté tricolore, 17 para-athlètes et guides engagés en para ski alpin, para biathlon, para ski de fond et para snowboard s'apprêtent à se lancer à partir de samedi avec l'espoir de se hisser parmi les premières places au tableau des médailles, qui devrait être dominé par la Chine.

"L'ambition reste le top 4", a indiqué la présidente du CPSF Marie-Amélie Le Fur, selon qui les Bleus espèrent obtenir 50% de médailles en plus par rapport à 2022, soit 18.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le capitaine lensois prolonge
    Le capitaine lensois prolonge
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:48 

    Les choses sont remises à flots. Florian Sotoca prolonge son contrat avec Lens . L’attaquant de 35 piges arrivait en fin de contrat en juin, et a étiré son contrat jusqu’en juin 2027. Avec 41 pions marqués en 243 parties avec Lens, le pote de Jonathan Gradit est ... Lire la suite

  • Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
    Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:27 

    Le mot paillasson n’a pas été utilisé. Ahmed Kantari a donné son avis sur le report du PSG-Nantes pour que le PSG prépare idéalement sa double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions. La décision a été prise dans l’intérêt du club de la capitale, mais ... Lire la suite

  • « On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei
    « On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:15 

    Attention aux mauvaises surprises. Après avoir débuté leur campagne de qualifications au Mondial 2027 par une victoire poussive face à l’Irlande mardi (1-2), les Bleues reçoivent la Pologne qui a tenu en échec les Pays-Bas lors de la première journée (2-2) ce samedi ... Lire la suite

  • Combinaison de photos du président ukrainien Volodymyr Zelensky (G, 20 février 2026 à Kiev) et du Premier ministre hongrois Viktor Orban (D, le 26 juin 2025 à Bruxelles) ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Pétrole russe: le bras de fer se durcit entre Orban et Zelensky
    information fournie par AFP 06.03.2026 19:55 

    La Hongrie a libéré et expulsé vendredi sept citoyens ukrainiens alors que le bras de fer se durcit entre Viktor Orban et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé des menaces dans leur dispute sur le transit de pétrole russe pour la Hongrie et le blocage par Budapest ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank