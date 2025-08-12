Venture Global gagne une procédure d'arbitrage contre Shell pour défaut de livraison de cargaisons de GNL contractuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Venture Global VG.N a gagné une bataille juridique contre Shell SHEL.L pour son incapacité à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023, a déclaré la major américaine du GNL .
