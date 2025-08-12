 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Venture Global gagne une action d'arbitrage contre Shell concernant des cargaisons de GNL sous contrat
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Venture Global gagne une action d'arbitrage contre Shell

*

L'action monte dans les transactions après l'heure de clôture

(Ajout du cours de l'action, de la cotation et du contexte aux paragraphes 2, 8, 11 et 12) par Curtis Williams

Venture Global VG.N a gagné une bataille juridique contre Shell SHEL.L concernant son incapacité à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023, a déclaré mardi la major américaine du GNL. Le cours de l'action de la société a augmenté de près de 6 % en fin d'après-midi, les investisseurs ayant applaudi cette décision. Des entreprises, dont Shell, BP BP.L , Edison EDNn.MI et Galp

GALP.LS , ont déposé des demandes d'arbitrage à partir de 2023, accusant Venture Global de tirer profit de la vente de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas leurs cargaisons contractuelles provenant de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane. Les sociétés accusent Venture Global de tirer profit de la vente des cargaisons de mise en service à des prix plus élevés sur le marché au comptant, plutôt qu'à des prix contractuels à long terme.

Venture Global a nié la réclamation, affirmant qu'elle avait retardé le passage à l'exploitation commerciale en raison d'un système électrique défectueux qui ne permettait pas à l'usine de fonctionner de manière optimale.

"Nous sommes déçus du résultat, mais nous respectons la décision du tribunal", a déclaré Shell dans un communiqué transmis à Reuters.

La confiance dans les contrats à long terme est le fondement de l'industrie du GNL et est essentielle à la poursuite des investissements et à la croissance durable, selon le communiqué de la société. La décision du tribunal est conforme à la position de Venture Global, qui a toujours honoré ses accords avec ses clients.

"Notre secteur, ainsi que les investisseurs et les prêteurs qui le soutiennent, s'appuient tous sur le respect du caractère sacré des contrats négociés et des organismes réglementaires et juridiques expérimentés et objectifs qui le régissent", a déclaré Venture Global. Plus tôt dans la journée de mardi, Venture Global a déclaré qu'elle risquait une pénalité pouvant aller jusqu'à 1,6 milliard de dollars, selon son rapport de résultats du deuxième trimestre. Certaines des entreprises impliquées dans l'arbitrage réclamaient une pénalité plus élevée, selon le rapport.

En l'espace de trois ans, Venture Global est devenu le deuxième producteur américain de GNL, jouant ainsi un rôle clé dans le maintien du pays au rang de premier exportateur mondial de GNL.

Selon les données de LSEG et les déclarations de l'entreprise, cette dernière est également prête à devenir la plus grande entreprise américaine de GNL d'ici l'année prochaine si elle poursuit son projet CP2 en Louisiane et continue à surproduire dans ses usines existantes.

