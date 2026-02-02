Venture Global fait appel à Worley pour l'extension du projet GNL en Louisiane

La société américaine de GNL Venture Global VG.N a déclaré avoir conclu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Worley Field Services pour la construction de la phase 2 de son projet CP2 en Louisiane, selon une déclaration réglementaire déposée lundi.