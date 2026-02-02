 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venture Global fait appel à Worley pour l'extension du projet GNL en Louisiane
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de GNL Venture Global VG.N a déclaré avoir conclu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Worley Field Services pour la construction de la phase 2 de son projet CP2 en Louisiane, selon une déclaration réglementaire déposée lundi.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,07 USD Ice Europ -6,55%
Pétrole WTI
62,01 USD Ice Europ -5,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank