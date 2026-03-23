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Venture Global et Vitol signent un accord de cinq ans pour la fourniture de GNL américain
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N a déclaré lundi qu'elle avait signé un accord contraignant pour fournir du gaz super réfrigéré au négociant mondial en matières premières Vitol.

Le deuxième fournisseur de GNL des États-Unis a élargi sa présence commerciale en prévision de nouvelles étapes du projet, dans le but de répondre à la demande croissante de gaz.

Voici quelques détails:

* Vitol achètera environ 1,5 million de tonnes de GNL par an pour une période de cinq ans à compter decette année.

* "Nous avons la capacité de fournir à nos clients un approvisionnement en GNL à court, moyen et long terme", a déclaré Mike Sabel, directeur général de Venture Global.

* Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans la diversification du portefeuille de GNL de Venture Global, a ajouté M. Sabel.

* Au début du mois, Venture Global a déclaré qu'elle procéderait à la deuxième phase de son projet de gaz naturel liquéfié CP2 en Louisiane, qui, selon elle, revêt une importance stratégique pour l'approvisionnement et la sécurité énergétiques à l'échelle mondiale.

* Venture Global dispose actuellement d'une capacité de GNL de plus de 100 MTPA en production, en construction ou en développement.

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