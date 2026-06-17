Venture Global et la société allemande EnBW renforcent leur partenariat grâce à un nouveau contrat portant sur le GNL

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Venture Global VG.N a annoncé mercredi avoirélargi ses accords avec la société allemande EnBW EBKG.DE en signant un nouveau contrat portant sur la fourniture d'environ 0,82 million de tonnes métriques par an de gaz naturel liquéfié pendant environ cinq ans à compter de 2026.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement des accords antérieurs conclus entre les deux sociétés, qui prévoyaient la fourniture de 2 MTPA sur 20 ans, alors que l'Allemagne et l'Europe cherchent à renforcer leur sécurité énergétique.

Il s’agit du sixième accord conclu par Venture Global avec des acheteurs européens depuis mars.

Les services publics européens concluent de plus en plus de contrats de GNL à long terme afin de réduire leur exposition à la volatilité des marchés au comptant et de garantir leur approvisionnement suite aux perturbations liées aux tensions géopolitiques.

Venture Global, qui a démarré sa production de GNL en 2022, augmente actuellement la capacité de ses installations en Louisiane, notamment celles de Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG.

La société a indiqué que l’ensemble de ses projets en exploitation, en construction et en développement dépassait les 100 MTPA. Elle investit également dans la capture du carbone liée à ses usines d’exportation.

La semaine dernière, l’exportateur américain a annoncé avoir doublé les volumes convenus en vertu d'un accord révisé avec la société grecque Atlantic SEE LNG Trade afin de fournir au moins 1 MTPA à partir de 2030.