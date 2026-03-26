Venture Global et Edison règlent le différend concernant Calcasieu Pass

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La société de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N et Edison ont déclaré jeudi avoir conclu un accord commercial pour régler une procédure d'arbitrage en cours concernant le projet Calcasieu Pass.