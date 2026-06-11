Venture Global et Atlantic-SEE doublent l'accord d'approvisionnement en GNL américain pour la Grèce à partir de 2030

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L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N et la société grecque Atlantic-SEE LNG Trade ont annoncé jeudi le doublement des volumes prévus dans le cadre de leur accord d'approvisionnement à long terme, alors que l'Europe cherche à renforcer sa sécurité énergétique. La coentreprise grecque s'approvisionnera désormais en au moins 1 million de tonnes par an (MTPA) de GNL auprès de Venture à partir de 2030 et pendant 20 ans, en vertu de l'accord révisé, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.

Atlantic-SEE, formée par le groupe AKTOR et DEPA Commercial, prévoit d'importer du GNL en Grèce et de le distribuer en Europe centrale et orientale via le réseau "Vertical Corridor", destiné à diversifier les voies d'approvisionnement en gaz de la région.

Les acheteurs européens ont conclu des contrats de GNL à long terme afin de réduire leur exposition aux marchés spot volatils et de sécuriser leur approvisionnement, à la suite de perturbations liées aux tensions géopolitiques.

Cet accord s'appuie sur l'investissement de Venture Global dans la capacité de regazéification du terminal d'importation de GNL d'Alexandroupolis. L'entreprise y détient environ 25 % de la capacité, faisant de cette installation une porte d'entrée pour le gaz américain vers l'Europe du Sud-Est.