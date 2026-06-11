 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Venture Global et Atlantic-SEE doublent l'accord d'approvisionnement en GNL américain pour la Grèce à partir de 2030
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N et la société grecque Atlantic-SEE LNG Trade ont annoncé jeudi le doublement des volumes prévus dans le cadre de leur accord d'approvisionnement à long terme, alors que l'Europe cherche à renforcer sa sécurité énergétique. La coentreprise grecque s'approvisionnera désormais en au moins 1 million de tonnes par an (MTPA) de GNL auprès de Venture à partir de 2030 et pendant 20 ans, en vertu de l'accord révisé, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.

Atlantic-SEE, formée par le groupe AKTOR et DEPA Commercial, prévoit d'importer du GNL en Grèce et de le distribuer en Europe centrale et orientale via le réseau "Vertical Corridor", destiné à diversifier les voies d'approvisionnement en gaz de la région.

Les acheteurs européens ont conclu des contrats de GNL à long terme afin de réduire leur exposition aux marchés spot volatils et de sécuriser leur approvisionnement, à la suite de perturbations liées aux tensions géopolitiques.

Cet accord s'appuie sur l'investissement de Venture Global dans la capacité de regazéification du terminal d'importation de GNL d'Alexandroupolis. L'entreprise y détient environ 25 % de la capacité, faisant de cette installation une porte d'entrée pour le gaz américain vers l'Europe du Sud-Est.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,17 USD Ice Europ -6,14%
Pétrole WTI
86,52 USD Ice Europ -5,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,17 -6,14%
CAC 40
8 200,8 +0,48%
Or
4 215,22 0,00%
TOTALENERGIES
78 +0,98%
2CRSI
48,22 -1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank