Venture Global est prêt à introduire du gaz naturel dans la dernière partie de l'usine de GNL de Plaquemines, selon les documents déposés

Venture Global VG.N a demandé aux autorités de régulation fédérales l'autorisation d'introduire du gaz naturel d'ici jeudi dans le dernier bloc de son usine de GNL de Plaquemines, selon une déclaration réglementaire déposée lundi.

Si la Federal Energy Regulatory Commission accorde cette autorisation, Venture Global produira bientôt du GNL à partir de l'ensemble de son usine de Plaquemines, plus d'un an avant la date à laquelle elle est censée fournir à ses premiers clients à long terme les quantités de gaz contractualisées.

L'achèvement de l'installation d'exportation de Plaquemines en Louisiane la portera à sa pleine capacité de 27,2 millions de tonnes métriques par an (mtpa).

En septembre, Plaquemines, la deuxième plus grande usine du pays, était responsable de plus de 17 % des exportations américaines totales, selon la société financière LSEG.

Venture Global, deuxième exportateur de GNL aux États-Unis, s'est efforcé de construire et d'augmenter rapidement la production de ses usines de GNL et de gagner de l'argent dès le départ en vendant le GNL produit pendant la phase de mise en service sur le marché au comptant à des prix de liquéfaction plus élevés que ceux qu'elle peut obtenir de ses clients à long terme.

La société produit à Plaquemines et vend sur le marché au comptant depuis décembre 2024.

Venture Global a été traduite devant des tribunaux d'arbitrage par certains de ses clients à long terme de sa première usine de GNL, Calcasieu Pass, également en Louisiane, en raison du temps qu'ils ont mis à recevoir leur GNL.

Dans le cas de Calcasieu Pass, Venture Global a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de leur fournir le gaz dans les délais convenus en raison d'un système électrique défectueux à l'usine, tandis que les clients, dont BP BP.L et Shell

SHEL.L , ont accusé la société basée à Arlington d'avoir réalisé des bénéfices en vendant le gaz sur le marché au comptant plutôt que de le leur vendre à des prix contractuels inférieurs.