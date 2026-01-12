Venture Global, entreprise de GNL, revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices de base pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de GNL Venture Global

VG.N a déclaré lundi qu'elle avait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices de base pour l'ensemble de l'année 2025, les situant entre 6,18 et 6,24 milliards de dollars.

La société avait précédemment prévu un Ebitda ajusté compris entre 6,35 et 6,50 milliards de dollars.