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Venture Global en hausse grâce à des prévisions de bénéfice de base revues à la hausse
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

12 mai - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N progressent de 7,7% à 12,53 $

** VG relève ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année , grâce à la hausse attendue des redevances de liquéfaction

** La société prévoit un bénéfice de base ajusté pour 2026 compris entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,20 à 5,80 milliards de dollars

** Table sur une fourchette de frais de liquéfaction fixes comprise entre 9,50 $ et 10,50 $ par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu), contre une fourchette précédente de 5 $ à 6 $ par MMBtu

** Prévoit d'exporter 147 à 154 cargaisons depuis le projet Calcasieu en Louisiane et 347 à 369 cargaisons depuis le projet Plaquemines en 2026

** À la dernière clôture, le titre a progressé de 70,3% depuis le début de l'année

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