Une guerre à 29 milliards de dollars : le Pentagone revoit à la hausse le coût des opérations en Iran

Après plus d'un mois de trêve, la voie diplomatique piétine entre Washington et Téhéran. Pendant temps, le Pentagone a réévalué la facture du conflit.

Un bombardier B1, de l'US Air Fornce, en mars 2026 (illustration) ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le Pentagone a réévalué le coût jusqu'à présent de la guerre en Iran à près de 29 milliards de dollars, a annoncé mardi son responsable financier au cours d'une nouvelle audition parlementaire, aux côtés du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

Ce montant est en hausse de près de quatre milliards par rapport à l'estimation avancée deux semaines plus tôt au cours d'un précédent face-à-face avec des parlementaires américains, alors la première audition du chef du Pentagone depuis le début de la guerre fin février.

"A ce moment-là, c'était 25 milliards de dollars. Mais l'état-major et le contrôleur (financier) examinent en permanence les estimations et nous pensons maintenant que c'est plus proche de 29" milliards, a expliqué le responsable financier Jules Hurst, présent aux côtés de Pete Hegseth et du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Caine.

Le "plus grand choc énergétique" jamais connu, selon Aramco

Les Etats-Unis et Israël ont lancé une vaste offensive contre Téhéran le 28 février. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis plus d'un mois mais Donald Trump l'a décrit "sous assistance respiratoire" lundi, et les négociations entre Washington et Téhéran visant à mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient piétinent.

Hors des Etats-Unis, le patron du géant pétrolier saoudien Aramco a estimé que la guerre, qui a fait des milliers de morts principalement en Iran et au Liban, a déclenché le "plus grand choc énergétique" jamais connu dans le monde.