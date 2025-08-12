 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Venture Global dépasse son bénéfice de base grâce à l'augmentation des ventes résultant de la levée des permis d'exportation de GNL
12/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation de la comparaison avec l'EBITDA et mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1)

Venture Global VG.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice de base du deuxième trimestre, la reprise des permis d'exportation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis ayant stimulé les ventes, ce qui a fait grimper les actions du producteur de GNL de plus de 8 % avant la cloche mardi.

L'activité commerciale dans le secteur s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL peu après son entrée en fonction en janvier.

Venture Global, le deuxième exportateur de GNL du pays après Cheniere Energy LNG.N , a accéléré les opérations commerciales dans ses installations d'exportation de Plaquemines et Calcasieu Pass, toutes deux situées en Louisiane.

La société a déclaré avoir vendu 329 billions de British Thermal Units (TBtu) de GNL au cours du trimestre, soit une augmentation de 149 % par rapport aux 132 TBt de carburant super réfrigéré vendues l'année précédente.

Son chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 3,1 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL à partir du projet Plaquemines cette année, contre 222 à 239 cargaisons prévues précédemment. Le projet Calcasieu Pass devrait exporter 144 à 149 cargaisons, contre une prévision antérieure de 145 à 150 cargaisons.

La société a déclaré que les changements dans les frais fixes de liquéfaction affecteraient son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements de 230 à 240 millions de dollars en 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant un impact de 460 à 480 millions de dollars.

Venture Global est devenue l'une des entreprises américaines de GNL les plus précieuses lorsqu'elle a été cotée en bourse en janvier , mais ses actions ont chuté de plus de 27 % car l'entreprise est confrontée à des coûts de projet plus élevés.

Ses dépenses d'exploitation ont atteint 2,06 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 745 millions de dollars l'année précédente.

La société basée à Arlington, en Virginie, a déclaré un EBITDA ajusté de 1,39 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 juin, alors que les analystes s'attendaient à 1,25 milliard de dollars.

