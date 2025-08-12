 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Venture Global dépasse son bénéfice de base grâce à l'augmentation des ventes résultant de la levée des permis d'exportation de GNL
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le projet Plaquemines entraîne une augmentation des volumes et des recettes des ventes de GNL

*

Une décision sur un cas d'arbitrage de contrat est attendue "de manière imminente"

*

Augmentation de l'action de plus de 6

(Ajout de détails sur la procédure d'arbitrage aux paragraphes 10-11; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava

Venture Global VG.N a dépassé les attentes pour le bénéfice de base du deuxième trimestre, alors que la reprise des licences d'exportation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis a stimulé les ventes, envoyant les actions du producteur de GNL en hausse de plus de 6% mardi.

L'activité commerciale dans le secteur s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL peu après son entrée en fonction en janvier.

Venture Global, le deuxième exportateur de GNL du pays, a accéléré les opérations commerciales dans ses installations d'exportation de Plaquemines et de Calcasieu Pass, toutes deux situées en Louisiane.

La société a vendu 329 billions de British Thermal Units (TBtu) de GNL au cours du trimestre, soit une augmentation de 149 % par rapport aux 132 TBt de carburant super réfrigéré vendues l'année précédente.

Son chiffre d'affaires trimestrielde 3 ,1 milliards de dollars a dépassé les prévisions de 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, grâce au démarrage de la production de GNL dans le cadre du projet Plaquemines.

La société prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL du projet Plaquemines cette année,tandis que le projet Calcasieu Pass devrait exporter 144 à 149 cargaisons.

Par ailleurs, les changements dans les frais fixes de liquéfaction affecteraient son bénéfice annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 230 à 240 millions de dollars, par rapport aux prévisions d'un impact de 460 à 480 millions de dollars précédemment.

Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les résultats pourraient entraîner une surperformance de l'action de Venture Global, d'autant plus qu'elle a chuté de près de 50 % depuis son entrée en bourse en janvier .

La société basée à Arlington, en Virginie, a déclaré un Ebitda ajusté de 1,39 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 juin, alors que les analystes s'attendaient à 1,25 milliard de dollars.

Venture Global, qui est bloquée dans un arbitragecontractuel par plusieurs majors mondiales de l'énergie, dont BP BP.L et Shell SHEL.L , a déclaré qu'une décision dans l'une des procédures était attendue "de manière imminente".

Selon Jeremy Tonet, analyste chez J.P.Morgan, cette décision pourrait créer un précédent pour les autres procédures.

