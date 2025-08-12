Venture Global dépasse ses estimations de recettes pour le deuxième trimestre grâce à l'augmentation des ventes de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N a dépassé mardi les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, l'assouplissement des nouveaux permis d'exportation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis ayant contribué à l'amélioration des ventes.

L'activité commerciale dans le secteur s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL peu après son entrée en fonction en janvier.

Venture Global, le deuxième exportateur de GNL du pays derrière Cheniere Energy LNG.N , a accéléré les opérations commerciales dans ses installations d'exportation de Plaquemines et Calcasieu Pass, toutes deux situées en Louisiane.

La société a déclaré avoir vendu 329 billions de British Thermal Units (TBtu) de GNL au cours du trimestre, soit une augmentation de 149 % par rapport aux 132 TBt de carburant super réfrigéré vendues un an plus tôt.

Elle prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL à partir du projet Plaquemines cette année, contre une prévision antérieure de 222 à 239 cargaisons. Le projet Calcasieu Pass devrait exporter 144 à 149 cargaisons, contre une prévision précédente de 145 à 150 cargaisons.

Venture Global est devenue l'une des sociétés de GNL américaines les plus précieuses lorsqu'elle a été cotée en bourse en janvier , mais ses actions ont chuté de plus de 27 %, la société étant confrontée à des coûts de projet plus élevés.

Ses dépenses d'exploitation ont atteint 2,06 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, contre 745 millions de dollars un an plus tôt.

La société basée à Arlington, en Virginie, a déclaré des revenus de 3,1 milliards de dollars pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport aux attentes des analystes de 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.