Venture Global dépasse ses bénéfices de base grâce à l'augmentation des ventes résultant de la levée des permis d'exportation de GNL

Venture Global VG.N a dépassé les attentes de Wall Street pour ses bénéfices de base du deuxième trimestre, la reprise des permis d'exportation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis ayant stimulé les ventes, ce qui a fait grimper l'action du producteur de GNL de plus de 8 % avant la cloche mardi.

L'activité commerciale dans le secteur s'est accélérée après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL peu après son entrée en fonction en janvier.

Venture Global, le deuxième exportateur de GNL du pays après Cheniere Energy LNG.N , a accéléré les opérations commerciales dans ses installations d'exportation de Plaquemines et Calcasieu Pass, toutes deux situées en Louisiane.

La société a déclaré avoir vendu 329 billions de British Thermal Units (TBtu) de GNL au cours du trimestre, soit une augmentation de 149 % par rapport aux 132 TBt de carburant super réfrigéré vendues l'année précédente.

Son chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 3,1 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL à partir du projet Plaquemines cette année, contre 222 à 239 cargaisons prévues précédemment. Le projet Calcasieu Pass devrait exporter 144 à 149 cargaisons, contre une prévision antérieure de 145 à 150 cargaisons.

La société a déclaré que les changements dans les frais fixes de liquéfaction affecteraient son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 230 millions de dollars à 240 millions de dollars en 2025, par rapport à une prévision antérieure d'un impact de 460 millions de dollars à 480 millions de dollars.

Venture Global est devenue l'une des sociétés de GNL américaines les plus précieuses lorsqu'elle a été cotée en janvier , mais ses actions ont chuté deprès de 50 % car la société est confrontée à des coûts de projet plus élevés.

Ses dépenses d'exploitation ont atteint 2,06 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 745 millions de dollars il y a un an.

La société basée à Arlington, en Virginie, a déclaré un EBITDA ajusté de 1,39 milliard de dollars pour les trois mois se terminant le 30 juin, alors que les analystes s'attendaient à 1,25 milliard de dollars.