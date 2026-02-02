 Aller au contenu principal
Venture Global confie à Worley l'extension du terminal d'exportation de GNL en Louisiane
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

La société américaine de GNL Venture Global &VG.N> a conclu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec Worley Field Services pour construire la deuxième phase de son installation d'exportation CP2 en Louisiane, selon un dépôt réglementaire lundi.

L'activité commerciale a repris dans le secteur américain du GNL après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction l'année dernière.

Après l'achèvement des deux phases, l'installation CP2 aura une capacité totale de 28 millions de tonnes métriques par an, ce qui pourrait permettre à Venture Global de dépasser Cheniere Energy &LNG.N> et de devenir le plus grand exportateur américain de gaz super réfrigéré.

La société est devenue le deuxième exportateur de GNL du pays quatre ans seulement après la construction de sa première usine, Calcasieu Pass, en Louisiane.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,23 USD Ice Europ -6,32%
Pétrole WTI
62,13 USD Ice Europ -5,38%
