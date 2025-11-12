Venture Global conclut un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans avec Mitsui

11 novembre - ** Les actions de Venture Global VG.N gagnent 3,3 % à 7,78 $ dans les échanges prolongés ** La société conclut un accord avec le japonais Mitsui

8031.T pour la fourniture de 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié (LNG) ** En vertu de cet accord, Mitsui achètera le combustible à Venture Global pendant 20 ans, à partir de 2029

** La société a obtenu 6,75 MTPA de contrats à long terme jusqu'à présent en 2025

** Les actions de la société ont clôturé en baisse de 11 % mardi, suite à l'annonce que Shell < SHEL.L () > avait contesté sa perte d'arbitrage envers VG

** A la dernière clôture, VG a baissé de 68,6% depuis son entrée en bourse en janvier